Два туристических маршрута Дагестана стали обладателями Национальной премии «Маршруты России 2020»

27 января в Москве подвели итоги Национальной премии «Маршруты России 2020». Сразу два маршрута Дагестана получили призовые места.

Турмаршрут «Культура и история Дагестана: от Дербента до Гуниба» занял второе место в номинации «Культурно-познавательный маршрут».

Проект «Путешествие в родовое гнездо Расула Гамзатова» в номинации «Этнографический маршрут» завоевал Гран-при.

Премия «Маршруты России» учреждена в рамках международного проекта «Гостеприимная Россия». Это первая профессиональная отраслевая награда.