Два призовых места

На прошлой неделе в первенстве РД по дзюдо среди обучающихся в ДЮСШ юношей 2008-2010 г.р., проходившем в с.Сардаркент Сулейман-Стальского района, сразу двое представителей агульской школы дзюдо поднялись на пьедестал почета. В весовой категории до 46 кг Джамал Байрамов занял второе место, и в этой же весовой категории третий призер Межрегионального турнира по дзюдо среди юношей 2008-2009 гг.р., прошедшем 8 апреля в г. Махачкале РД, Абубакр Баджаев вновь повторил свой успех, завоевав бронзовую медаль первенства.

«Ребята провели по 6 схваток. Здесь были представлены команды ДЮСШ. На подобных соревнованиях молодые спортсмены получают бесценный опыт выступлений, который помогает до начала схватки не проигрывать сопернику», — отметил тренер Магомед Баджаев.

Напомним, с 10 по 11 апреля в с. Сардаркент Сулейман-Стальского района проходило первенство РД, организованное Министерством образования и науки РД.

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