Два первых и одно второе место по самбо заняли агульские спортсмены

18 марта на первенстве Дагестана по самбо среди спортсменов 2005-2007 гг. рождения воспитанники Агульской школы дзюдо и самбо показали высокие результаты. В весовой категории до 50 кг Байрамов Мурад занял второе место, в весе до 58 кг на высшую ступень пьедестала поднялся Ахмедов Курбан, а в весовой категории до 64 кг не было равных Расулу Малагусейнову.

По словам их тренера Магомеда Баджаева, эти ребята представят нашу республику на первенстве СКФО, которое пройдет 26 марта в республике Кабардино-Балкария, в городе Нальчик.

Напомним, что ранее на первенстве Дагестана по самбо в середине февраля воспитанники агульской школы дзюдо и самбо также отличились: Байрамов Мурад занял 5 место, а Баджаев Абубакр стал вторым. Также в начале марта на первенстве Дагестана по дзюдо Баджаев Абубакр занял второе место.