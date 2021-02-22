Два двухтомника классиков аварской литературы презентованы в Аварском театре

19 февраля в Аварском музыкально-драмматическом театре прошла презентация двухтомников аварских поэтов Махмуда из Кохабросо и Гамзата Цадасы.

Если двухтомники Гамзата Цадасы — это сконцентрированное переиздание произведений, что были выпущены около десятилетия назад в виде шеститомника, то книги Махмуда из Кохабросо представляют читателю его новые, ранее не изданные произведения, а также произведения, которые переведены заново без искажений и иносказаний.

Презентация прошла при поддержке Минкультуры РД, Минпечати РД, а также Аварского музыкально-драмматического театра имени Гамзата Цадасы.