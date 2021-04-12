Два дня осталось до прямого эфира с врио Главы РД Сергеем Меликовым

14 апреля в 14.00 состоится прямой эфир с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым. На сегодняшний день уже поступило около 2000 обращений. Чаще всего жителей Дагестана интересуют вопросы ценообразования, заработной платы, благоустройства, вопросы по линии ЖКХ. Ряд вопросов касался ремонта дорог и аварийного жилья. Также поступали вопросы по здравоохранению и правопорядку. Напомним, что задать интересующие вопросы можно на WhatsApp-номер +7-988-637-05-05 с 10.00 до 18.00. Для этого необходимо указать свои данные, подробно обозначить суть вопроса. Также на горячую линию по бесплатному номеру 88003008263 могут обратиться все те, кто хочет задать вопрос врио Главы Дагестана. Свое обращение руководителю республики можно адресовать и через портал VoprosMelikovu.ru или, написав в директ инстаграм-аккаунта @agiprd. Кроме того, во время прямого эфира можно будет дозвониться в студию по телефону (8722) 69-44-76. Трансляция программы будет проходить на ГТРК «Дагестан», а также на сайте voprosmelikovu.ru и в социальных сетях.

Источник: http://mirmol.ru