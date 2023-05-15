Два дагестанца стали чемпионами мира по боксу

Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов стали победителями завершившегося сегодня в Ташкенте чемпионата мира по боксу.

Выходец из села Доргели Карабудахкентского района Шарабутдин Атаев в весовой категории до 86 кг за выход в финал в решающему бою победил боксеров из Кении, Иордании и Мексики, а в финале нанес поражение опытному кубинцу Лорену Альфонсо, выступающему за Азербайджан.

Муслим Гаджимагомедов в весе до 92 кг одолел сначала соперников из Франции, Китая и Узбекистана, а сегодня победил Аззиза Аббеса Мухийдина из сборной Италии. Это уже второе мировое золото уроженца села Нитилсух Тляратинского района. В его активе также золото чемпионата Европы и серебро Олимпиады в Токио.

Сборная России завоевала на турнире в Узбекистане еще четыре медали: бронзовыми призерами стали Эдмонд Худоян (до 48 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг) и Имам Хатаев (до 80 кг). Сборная России замкнула общекомандную первую тройку, пропустив вперед хозяев (5-2-2) и сборную Казахстана (4-1-0).

Призовой фонд турнира составил 5,2 млн долларов. Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные и бронзовые призеры — по 100 и 50 тысяч соответственно.

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