Общество

Думские выборы обновят депутатский корпус

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Думаю, нынешние Думские выборы обновят депутатский корпус в высшем законодательном органе страны по возрастным критериям в пользу молодых  представителей от партий. А недавние изменения и поправки к Конституции РФ не позволят заседать в Думе от российских избирателей депутатам с гражданством  иностранных государств, в основном враждебных к России. 

Лидерство по одномандатникам и общему составу в Госдуме VIII созыва будет у партии «Единая Россия». Одномандатники в основном будут представлены в небольшом количестве одномандатными  округами Центральной России.

Абдурахман Манафов, зам. гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»,Член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры Республики Дагестан

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