Думаю, нынешние Думские выборы обновят депутатский корпус в высшем законодательном органе страны по возрастным критериям в пользу молодых представителей от партий. А недавние изменения и поправки к Конституции РФ не позволят заседать в Думе от российских избирателей депутатам с гражданством иностранных государств, в основном враждебных к России.

Лидерство по одномандатникам и общему составу в Госдуме VIII созыва будет у партии «Единая Россия». Одномандатники в основном будут представлены в небольшом количестве одномандатными округами Центральной России.

Абдурахман Манафов, зам. гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»,Член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры Республики Дагестан