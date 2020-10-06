Дулдугская школа получила новый автобус

Коллектив и учащиеся МКОУ «Дулдугская СОШ» получили возможность проводить выездные мероприятия в любое удобное для школы время. Это обусловлено тем, что школа получила новый автобус.

Эта модификация пассажирского транспорта оснащена системой «ГЛОНАСС», комфортным салоном, выдвижными ступенями для удобства пассажиров. Ключи от автомобиля директору школы передал Закир Гусейнович.

Глава муниципалитета выразил надежду, что данное транспортное средство будет способствовать расширению спектра внешкольных мероприятий, которые помогают культурному воспитанию подрастающего поколения и расширению кругозора детей.

Назиданием для взрослых стала наклеенная надпись на автомобиле «ЭТОТ АВТОБУС КУПЛЕН НА НАЛОГИ ДАГЕСТАНЦЕВ». Ведь именно налоги, выполняя важнейшую фискальную функцию, позволяют стимулировать важнейшие сферы социальной и экономической жизни населения.

Политика региона сегодня максимально прозрачна и теперь вы знаете куда направляются ваши налоговые отчисления, они направляются для создания качественных условий для ваших детей.