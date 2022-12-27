Духовно-нравственное мероприятие «Своих не бросаем» прошло в Тарумовском районе

Участие в мероприятии приняли Израил Мухаммадбасыров, полпред Муфтията РД по Северному территориальному округу, Али Мухумаев, председатель Совета имамов Тарумовского района, Ваха Хадизов, начальник отделения Тарумовского военного комиссариата, Леся Прокопенко, директор Тарумовского информационного центра, духовенство.

На мероприятие были приглашены семьи мобилизованных воинов со всех сел. Самой дружной и многочисленной была делегация коктюбейцев.

Отметим, что старинное село Коктюбей – село рыбацкое, казачье. Его жители бережно хранят казачьи традиции и передают его своим детям. Честь, вера и защита Отечества — девиз казачества.

Именно добровольцы-казаки из Коктюбея первыми откликнулись на призыв защиты Отечества, а в настоящее время все ребята достойно выполняют свой воинский долг.

Мероприятие прошло в органичном исполнении нашидов и выступлений участников, в том числе родителей военнослужащих Барият Гаджиевой из Тарумовки и Александра Бурчиева из Карабаглов.

Трогательными моментами мероприятия стали выступления Вити Березина из Коктюбейской СОШ и Тимура Давутбекова из Тарумовской СОШ, письма которых получили бойцы на передовой.

Слова благодарности всем участникам мероприятия выразил Зубаир Джамалудинов, руководитель Тарумовского филиала фонда «Инсан».

Также организаторам мероприятия выразила благодарность Анна Березина из Коктюбея, мама добровольца-казака Михаила Березина; Галина Михальченко, мама пятерых детей из Новодмитриевки, три сына которой участвуют в зоне СВО.

Приятным дополнением к мероприятию стали цветы для женщин, радостью для детей – сладкие подарки, а для всех участников была организована общая трапеза.