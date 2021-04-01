Культура

ДШИ Агульского района заняла призовое место

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29-30 марта в Республиканском учебно- методическом центре состоялась конкурс-выставка декоративно прикладного искусства «Весенняя фантазия», посвященная 100-летию ДАССР. Конкурс проходит среди 74 школ искусств и художественных школ нашей республики. Наша ДШИ за оригинальность работ в номинации «Народные ремесла Дагестана» заняла третье место! Мы поздравляем наших преподавателей: Ахмедову Гюлзару Магомеднабиевну, Курбанову Раисат Шамиловну, Исмаилову Имару Рамазановну за свой труд и вклад в художественное искусство!

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