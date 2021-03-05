Древнюю каменную кладь обнаружили в прибрежной зоне города Дербента

В конце февраля на прибрежной территории города Дербента обнаружены участки древней каменной кладки, появившиеся после морского отлива. По мнению археолога Александра Кудрявцева, данный отлив стал следствием сильных ветров при февральско-мартовских штормах, а также землетрясений. По мнению доктора исторических наук, обнаруженная каменная кладка, протянувшаяся от северной до южной стены города является поперечной стеной города Дербента, первые сообщения о которой датируются X-XIII веками, также её изображение присутствует на гравюре Адама Омария от 1638 года. По свидетельствам истории, данный объект играл большую роль в обеспечении безопасности города Дербента.

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