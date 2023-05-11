Драматургическая резиденция АСПИР в Дагестане приглашает авторов

Ассоциация союзов писателей и издателей России открывает прием заявок на участие в первой Литературной резиденции для драматургов, которая пройдет с 3 по 23 июля в пансионате «Радде» близ уникального природного заповедника «Верхний Гуниб» (Дагестан).

Куратором резиденции станет ИД «Городец» — одно из немногих российских издательств, выпускающих произведения как молодых, так и признанных отечественных драматургов. Среди прочего, «Городец» опубликовал и сборник текстов участников фестиваля современной драматургии «Любимовка», и избранные пьесы Дмитрия Данилова.

Курировать конкурсный обор и заезд литераторов в резиденцию будет Анастасия Смурова — генеральный директор издательства «Городец». Присылайте свои заявки до 30 мая 2023 года — к рассмотрению принимается одна пьеса на свободную тему.

Узнать условия конкурса и подать заявку можно на сайте Ассоциации: https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-gunib1/.