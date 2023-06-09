Драма на табасаранском языке вышла в прокат

8 июня в кинотеатре «Москва» в Каспийске состоялась премьера короткометражного фильма «Бурж (Долг)» режиссера Тахмины Гаджикеримовой. В основу сюжета фильма легла тема денежного долга, не прощенного должнику, вероломного убийства и несвершившейся мести.

Ранее фильм «Долг» был отмечен на престижных кинофестивалях мира. Он открывал фестиваль в Лос-Анджелесе (США), взял призы в двух номинациях на кинофестивале в Маскате (Оман), а на кинофестивале в Мумбаи (Индия) был признан лучшей драмой.

Режиссер Тахмина Гаджикеримова, уроженка села Тураг Табасаранского района, посвятила кинокартину своим родителям, которых, к сожалению, уже нет в живых. В фильме используются личные вещи семьи, ковер, сотканный матерью. Сценический образ матери в фильме тоже имеет сходства с матерью режиссера.

«Этот фильм мы сняли для народа, для сохранения и популяризации нашего языка. Он снят на мои личные средства, да и актеры — почти все мои близкие родственники и односельчане. Это наша общая работа во благо табасаранского народа. Ведь, согласитесь, приятно, когда твоя родная речь звучит на Бродвее, открывает престижный кинофестиваль в Лос-Анджелесе. В Омане награду в номинации «Лучший режиссер» мне вручал посол Индии. Он признался, что, посмотрев фильм, принял решение в этом году посетить Дагестан и в частности Табасаран.

Киноискусство знакомит, «сдруживает» абсолютно далекие друг от друга культуры, стирает границы между континентами, расширяет сознание. Считаю, что, сняв и показав миру этот фильм, мы добились даже больше, чем ожидали», — говорит Тахмина Гаджикеримова.

Съемки проходили в селах Тинит и Тураг Табасаранского района. Главными актерами фильма «Долг» стали классический музыкант Зулайха Кадиева, заслуженный работник культуры республики, директор Центра традиционной культуры народов России селения Тураг Табасаранского района Сураят Гаджикеримова, актер Табасаранского театра Аким Саидалиев, артист оперы и балета РД Эльдар Ильясов, Майя Ярмагомедова и Агакерим Гаджикеримов. Оператор-постановщик Али Ойболатов. Создатели фильма и главные актеры практически в полном составе присутствовали на премьере.

Драма с первых минут окутывает эстетикой неподдельной сельской жизни и заставляет задуматься о важности принимаемых решений, влекущих за собой неотвратимые последствия.

Фильм идет с параллельной озвучкой на русском языке, так что будет интересен и понятен любому зрителю. Показ фильма запланирован на всю ближайшую неделю.

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