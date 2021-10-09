Дожди в Дагестане сорвали рисоуборочную программу

Зампредседателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов совместно с замминистра сельского хозяйства Шарипом Шариповым проинспектировали состояние работы на рисовых полях Кизлярского, Тарумовского районов, где уборка риса была приостановлена из-за обильных дождей.

Из 26 тыс. гектаров на сегодняшний день убрано всего 6 тысяч. Аграрии вынуждены перейти на двухфазный режим уборки.

На месте прошло заседание оперштаба, где принято решение о переводе зерносушилок на круглосуточный режим работы. Уборочная техника будет работать в две смены.