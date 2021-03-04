Дотационность Дагестана за последние годы составляет 50%

В Совфеде РФ прошло расширенное заседание по бюджету и финансовым рынкам. От Дагестана в заседании принял участие руководитель Минфина РД Юнус Саадуев и некоторые представители госвласти республики.

Во время основного доклада Юнус Саадуев сообщил, что в последние годы Дагестан сохраняет уровень дотационности в пределах 50%.

Рассчеты Минфина РФ за 2021 год показали, что по налоговому потенциалу Дагестан занимает предпоследнее место среди всех регионов страны. Доходная доля республиканского бюджета формируется благодаря НДФЛ, однако за 2020 год удельный вес его достиг 49,5%. Местные же налоги бюджета составляют не более 4%.

С целью обеспечения сбалансированности бюджета республики были предприняты меры по увеличению уровня республиканских налоговых и неналоговых доходов. В последствии планируется активизировать погашение налоговых задолженностей бюджетных организаций, легализовать бизнес, ликвидировать теневую занятость.