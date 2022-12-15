Доступная среда людям с ограниченными возможностями

В Дагестане в рамках специальной программы в 2022 году дооборудовано 58 объектов социальной защиты и занятости населения, 22 организации оснащены реабилитационным оборудованием с целью их доступности для маломобильных граждан.

Комментируя приведенные данные, главный редактор газеты «Ватан» на татском языке журналист Виктор Михайлов отмечает: «Отрадно, что этой проблеме в последнее время в республике оказывается внимание и многое сделано для их сопряжения в жизнь в различных учреждениях, где сооружены пандусы. В Республиканской специальной библиотеке пополнены вспомогательные средства и увеличивается книжный фонд. Хорошо, что такой контингент теперь сможет попасть и на борт самолёта, и передвигаться по улицам городов самостоятельно. Самые яркие отзывы от проделанного дадут сами инвалиды, а власти и обществу необходимо наращивать темпы по созданию этой комфортной среды повсеместно».

Главам местных муниципалитетов также необходимо подключиться к этой важной социальной работе, отработать вопросы удобного, а самое главное, безопасного доступа к общественным местам людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Необходимо более широкого вовлечь в спорт людей с ограниченными возможностями, увеличить число специализированных или адаптированных спортивных сооружений. А там, где их нет, особенно в сельской местности в горах, построить хоть один на район.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»