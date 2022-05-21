ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

В Общественной приемной редакции газеты «Дагестанская жизнь» состоялось вручение Алаю Насруллаеву высшего ордена общественного признания «ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ ДАГЕСТАНА – ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».

Вручая Алаю Рамазановичу высокую награду, Председатель общественной комиссии СООД «Защитник Отечества» Гасангусейн Абдулжелилов отметил: «В проведённом в 2021 году опросе населения фондом «Общественное мнение» с целью выявления лучшего деятеля года в области развития нравственного и патриотического воспитания молодежи, добившегося общественного признания, большинство респондентов указали на кандидатуру Алая Насруллаева, который верой и правдой служит своей Родине более 40 лет. Было принято консолидированное решение Союза общественных объединений Дагестана «Защитник Отечества» за большой вклад в дело сохранения и развития исторической памяти, духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения народов многонационального Дагестана и многолетнюю активную общественно-политическую деятельность вручить ему почетную награду.

Долгое время Алай Рамазанович работал в комсомольских, партийных, хозяйственных и муниципальных органах – II Секретарем Агульского РК ВЛКСМ, в организационном отделе Агульского РК КПСС, директором совхоза, заместителем Главы администрации Агульского района. В аппарате Дагестанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2004 года. Обладает большим опытом организаторской и воспитательной работы.

Опыт в области управления, экономики, социальной сферы, взаимодействия со средствами массовой информации, а также понимание важности поставленной перед собой задачи, позволяет Алаю Рамазановичу успешно реализовать различные творческие проекты, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Особое внимание Алай Насруллаев уделяет вопросам истории своего аула, района, республики, воспитания уважительного отношения к историческому прошлому, приумножения позитивных традиций и обычаев горцев в сочетании с общечеловеческими ценностями – важнейшему условию успешного созидания настоящего и будущего, в ходе которого человек становится сознательным гражданином, патриотом своего народа, своей страны.

В 2009 году вышел в свет труд его многолетних наблюдений и поисков – историко-этнографическое исследование о малочисленном народе Дагестана «Агулы – альфа и омега», который сразу привлек внимание пытливого читателя. В этом исследовании ему, на основе данных письменных источников, памятников эпиграфического наследия, фольклора и т.д. удалось дать сводную картину развития агульского этноса с древнейших времен. И его книга, по сути, явилась первым опытом последовательного и многопланового исследования истории этого народа. Несмотря на сложность поставленной задачи, автору во многом удалось решить ее, где своим суждениям и оценкам, подкрепляя их приемлемыми с точки зрения науки доводами и аргументами, придает системный, обоснованный характер.

Спустя десять лет, в 2019 году вышла в свет другая книга Алая Насруллаева «Рича. Ворота справедливости», которая стала явлением – большой исследовательский труд, открывающий неизвестные страницы жизни древнего агульского селения, который содержит довольно подробный анализ разнообразного этнологического материала и написан на широкой источниковедческой и научно-литературной базе. Весь материал выстроен образцово, и патриоту Рича от его книги не оторваться. В настоящее время материалы исследования используются на уроках истории (национально-региональный компонент), для проведения внеклассных мероприятий.

По инициативе Алая Насруллаева, в целях консолидации своих земляков – уроженцев аула Рича Агульского района, проживающих на территории Республики Дагестан, на принципах общероссийской гражданственности, солидарности и патриотизма, сохранения их национальной культуры и самобытности, создана и зарегистрирована Дагестанская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество «РИЧА», где он единогласно был избран председателем.

Правлением КПО «РИЧА» была выдвинута идея возведения Народного мемориала, посвященного участникам 27-дневной героической обороны селения Рича от монголо-татарских полчищ Тимура в 1239 году за счет добровольных пожертвований граждан. Общество, во главе с Алаем Насруллаевым, взяло на себя всю организаторскую, агитационно-пропагандистскую работу и вопросы материально-технического обеспечения строящегося объекта. В настоящее время Мемориал в виде 10-метровой сигнальной башни, которая своим архитектурным совершенством и монументальностью завораживает каждого, возведен – его торжественное открытие состоялось 10 октября 2020 года.

Алай Насруллаев- заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан, имеет множество Грамот и поощрений по месту службы и ряда общественных организаций федерального и республиканского уровня. Он член Союза журналистов России, автор ряда публикаций в газетах и журналах, по краеведению, на нравственные, патриотические и историко-этнографические темы, часто выступает в различных аудиториях с беседами по этим вопросам».

В торжественном мероприятии приняли участие члены Общественной комиссии, представители общественных организаций СООД «Защитник Отечества», Дагестанского фонда патриотического воспитания молодежи им. генерал-полковника Магомеда Танкаева, члены правления Фонда «Белые журавли» и др.

С теплыми словами благодарности и поздравлениями в адрес награждённого выступили: заместитель Председателя Регионального отделения ДОСААФ России Республики Дагестан Сухбет Хуршидов, Председатель ассоциации «Отчизна» Магомед Магомедов, главный редактор газеты «Дагестанская жизнь Гусейн Кабардиев», член Общественной комиссии, полковник Нисрет Исмаилов, член Фонда «Белые журавли» Узер Магомедов.

Алай Насруллаев поблагодарил всех за высокую оценку его труда, добрые слова и напутствия в его адрес, заверил присутствовавших, что и впредь будет верой и правдой служить многонациональному Дагестану.

Гасангусейн Абдулжелилов, председатель СООД «Защитник Отечества», фонда имени генерал-полковника М. Танкаева.