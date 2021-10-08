Достали Гейбатов прокомментировал инцидент в метро города Москвы

Заместитель руководителя Федерации бокса Республики Дагестан Достали Гейбатов прокомментировал инцидент в вагоне метро города Москвы, в котором был жестоко избит гражданами Дагестана молодой человек. Общественный деятель назвал этот поступок низким и недостойным, за который должно быть вынесено наказание по всей строгости закона. Однако, Достали Гейбатов предостерёг средства массовой информации от национальных акцентов, которые делают некоторые федеральные СМИ. «Судить весь край по поступку определённых лиц это неправильно, » — сказал Достали Гейбатов.

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