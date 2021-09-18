Досрочное завершение программы переселения рассматривают в Дагестане

17 сентября Абдулпатах Амирханов встретился с замгендиректора госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Тамерланом Аджиевым и Олегом Родченко.

В рамках встречи ключевыми вопросами обсуждения выступила вероятность участия Дагестана в составлении заявки на получение финподдержки за счёт Фонда ЖКХ для модернизации коммунальных сетей и досрочного завершения программы переселения.

Напомним, что до конца 2021 года предстоит переселить 39 семей. Для достижения цели Абдулпатах Амирханов поручил создать рабочую группу, ответственную за данную задачу.