Великая Отечественная война постучала в каждый дом и коснулась каждой семьи. Боль утраты так велика, что годы идут, а душевные раны не проходят, только ноют и кровоточат, когда мы пишем и читаем о ветеранах и об участниках боевых действий. Свой нелегкий путь прошел и Абдулкадыров Мазай Мусаевич. Родился он в 1927 году в селе Тпиг в многодетной семье. Их было три брата и две сестры.

В 1942 году он, 15-летний парень, добровольцем ушел на фронт, скрыв свой возраст. В звании младшего лейтенанта в ожесточенном бою под Новороссийском был ранен в обе ноги. Через три дня без сознания в лесополосе его нашла бабушка из соседней деревни. После долгих скитаний по госпиталям он был направлен в действующую армию, и дошел до Берлина.

Абдулкадыров Мазай Мусаевич награжден многочисленными орденами и медалями «За боевые заслуги». Мобилизовавшись в звании офицера, в 1945 году вернулся домой. В тяжелые послевоенные годы работал председателем колхоза, инструктором военного комиссариата. Затем работал в сельском совете, в последние годы своей жизни работал на почте. Ушел с работы в связи с состоянием здоровья.

Был женат, вырастил и воспитал семерых детей: пятерых сыновей и двух дочек.

Салихат Малагусейнова