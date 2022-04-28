ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА

Исаев Рамазан Рамазанович родился в 1917 г. в селе Арсуг Агульского района. В 1939 году его призвали на срочную службу в Приморский край, г.Хабаровск. Из Хабаровска в Иркутск, из Иркутска — в Самару, затем в Польшу шли 6 месяцев. Дошли до Берлина. В трёхстах метрах от Рейхстага на него упала мина, он лишился левой ноги. В течение года лечился в военном госпитале в Берлине. Вернулся Исаев Рамазан в 1946 году. А все думали, что он погиб. Был награждён орденом Славы. Умер в1996 г., похоронен в городе Дагестанские Огни.

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