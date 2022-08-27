Дорожными службами УПРДОР «Кавказ» и специалистами Махачкалинского филиала СКЖД был произведён ремонт железнодорожного переезда

Сегодня, 27 августа, совместными силами дорожных служб УПРДОР «Кавказ» и специалистами Махачкалинского филиала СКЖД был произведён ремонт железнодорожного переезда на 793 км автомобильной дороги федерального значения Р-217 «Кавказ», поворот на посёлок Тюбе.

Работниками дорожной службы была проведена работа по срезке старого асфальтового покрытия, которое имело волнообразные неровности. После чего был уложен новый слой асфальтового покрытия и произведена дорожная разметка проезжей части.

Также железнодорожники произвели работы по замене деревянной рельсо-шпальной решётки железнодорожного пути под настилом переезда на бетон с заменой рельсов. После чего специалисты заменили проезжую часть настила с бетонного на резино-кордовое покрытие.

Отметим, что ранее из-за необустроенного железнодорожного переезда на данном участке дороги образовывалась пробка. Принятые меры должны разгрузить трассу для беспрепятственного проезда.