Дорожники ликвидируют последствия обвалов в Рутульском районе

На прошлой неделе, 21 апреля, на 28 км автомобильной дороги Рутул-Лучек-Джиных произошел обвал верхового откоса на участке строящейся дороги.

Утром 22 апреля подрядной организацией были начаты работы по расчистке верхней полки. За период с 22 по 26 апреля на участке произошло еще два обвала. Технически, без расчистки обвала на верхней полке, произвести работы по расчистке на нижней части дороги не представляется возможным в связи с расположением дороги на серпантинном участке. На месте обвала имеется вся необходимая техника для проведения работ, но процесс усложняется постоянным камнепадом и периодическими обвалами.

На объекте задействовано пять единиц техники. Подрядной организацией принимаются все необходимые меры для открытия движения по автодороге Рутул-Лучек-Джиных и дальнейшего обеспечения транспортного движения с населенными пунктами, расположенными в Цахурской долине.