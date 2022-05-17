Дорожники ликвидируют последствия камнепада в Гунибском районе

Накануне в Гунибском районе на участке автомобильной дороги Гуниб-Кумух км 17- км 18 в следствие ливневого дождя произошел камнепад. Участок дороги проходит в сложных геологических условиях и локальные камнепады характерны для данной местности во время ливневых дождей. На месте работает спецтехника, движение осуществляется в штатном режиме.

Указанный маршрут является туристическим, в связи с этим Минтранс РД просит автомобилистов соблюдать меры дорожной безопасности на данных участках и в период дождей без крайней необходимости не выезжать в этом направлении.

Следует отметить, что в текущем году дорожники проводят ремонт на участке автомобильной Гуниб — Кумух км 15 — км 18 (Чох — Гамсутль).

Кроме того, в разработке находится проектно-сметная документация на ремонт участка км 18 — км 21 этой дороги.