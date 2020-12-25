Дорожники Дагестана работают в активном режиме после снегопада

В круглосуточном режиме ведутся снегоуборочные работы на дорогах республиканского и местного значения Дагестана. Выведено достаточное количество снегоуборочной техники. На протяжение дорожного полотно заготовлены противогололедные материалы: песок, соль. Также задействован инженерно-технический персонал в количестве более 500 человек. На перевалах дежурит спецтехника.

Работники ГКУ «Дагестанавтодор» мониторят состояние дорог 24 часа в сутки.

Водителям и владельцам автомобилей призывают не выезжать на летней резине и соблюдать скоростной режим.