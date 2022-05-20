Дорогу в высокогорное село Старый Хушет в Цумадинском районе достроят до 2024 года

Дорогу до высокогорного села Старый Хушет в Цумадинском районе достроят до 2024 года.

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил ход строительства дороги, ведущей к селу Старый Хушет.

В начале года в социальных сетях распространялось видео, где жители села Хушет несут больную беременную женщину на носилках по узким горным тропам. Глава республики Сергей Меликов поручил построить дорогу.

В настоящее время часть дороги через 3 населенных пункта уже построена, в том числе за счет бюджетных средств и с участием средств местных жителей.

Так, в 2020 году был введён в эксплуатацию участок автомобильной дороги Метрада – Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини протяженностью 5 км. В текущем году проводятся проектно-изыскательские работы и запланировано начало строительных работ на следующем участке от Верхнего Хваршини на Цихалах и далее к селу Хушет – протяжённость 13,6 км.