Дорогу к суточной стоянке общественного транспорта построят в аэропорту Махачкалы в 2024 году

Сегодня под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание, посвященное вопросу создания объектов инфраструктуры в рамках реализации нового инвестиционного проекта «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала».

Участники обсудили вопросы финансирования строительства необходимой транспортной инфраструктуры на территории воздушной гавани.

Напомним, что между Правительством Республики Дагестан и АО «Международный аэропорт «Махачкала» подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала».

На реализацию данного проекта предусмотрено 515 млн рублей. Финансирование проекта предполагается в рамках Постановления Правительства РФ от 19.10.2020 года № 1704 за счет средств республиканского бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

Премьер-министр республики обозначил особую значимость для региона реализации данного инвестпроекта и попросил доложить профильных министров о проводимой работе по направлениям (Минтранс РД, Минэнерго РД, Минстрой РД).

По проекту, на территории аэропорта планируется строительство кабельно-воздушной линии электропередач, дороги к суточной стоянке общественного транспорта (550 метров) дорожного полотна суточной стоянки (2000 кв. метров) с инфраструктурой и др.

Ввод в эксплуатацию дорожных объектов планируется до конца 2024 года.

Отдельно стоит отметить, что глава дагестанского кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов лично контролирует ход реализации указанного инвестпроекта.