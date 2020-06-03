«Дорогие мои, с вами — вся Россия»

«Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплочённости, выдержки, ответственности, от строго следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное. А главное — это жизни людей. Рассчитываю на вас, дорогие мои. И хочу, чтобы вы знали и были уверены: с Дагестаном сейчас будет вся Россия. И это непростое время мы пройдём вместе. И так будет всегда. Сделаем всё, чтобы помочь вам справиться с общей бедой.»

(Из обращения В.В.Путина к дагестанцам 18 мая 2020 г.)

До беседы в открытом эфире республиканской власти и духовенства с Президентом страны В.В.Путиным ситуация с коронавирусом в Дагестане была неопределенной. Люди, читая информацию со страшилками в соцсетях и слушая официальную, в течение большого времени не знали кому и во что верить, впали в уныние. Но, когда после поручений В.В.Путина помощь начала последовательно поступать в Дагестан и к нам в Агульский район, агульцы, как и все дагестанцы, воодушевились и сейчас испытывают чувство защищенности и заботы со стороны государства, региональной власти и руководства района.

Огромную помощь Дагестану оказали и оказывают федеральные министерства и ведомства: Минобороны, Минздрав, МЧС, Роспотребнадзор, Роснано и др., меценаты- дагестанцы, соседние и центральные регионы России и даже зарубежные страны как Турция и Арабские Эмираты.

В Дагестан поступает все необходимое и в достаточном количестве для борьбы с пандемией, высадился десант опытных врачей из Москвы, военврачи, строятся больницы и оздоровительные центры, о чем мы ранее сообщали.

23 мая 2020 года Министерством здравоохранения Республики Дагестан для нужд Агульской ЦРБ из 13 реанимобилей, поступивших в Дагестан, выделены две кареты скорой помощи. Реанимобиль класса “C” марки УАЗ оборудован всем необходимым для транспортировки тяжелобольных. Спецмашина оснащена аппаратом искусственной̆ вентиляции легких, дефибрилятором, электрокардиографом и ингалятором. Автомобиль марки «лада Ларгус» предназначен для оказания неотложной медицинской помощи. Автомобили также обладают высокой проходимостью и способны добираться в самые отдаленные населенные пункты. А 27 мая глава Агульского района Закир Каидов вместе с главврачом Агульской ЦРБ уже осматривали машины во дворе райбольницы и выражали слова благодарности в адрес Главы Дагестана и министра здравоохранения РД за оказанное внимание району.

Немаловажную, а может и решающую, роль в привлечении повышенного внимания к району, сыграло грамотное, аргументированное и открытое доведение до руководства республики и Минздрава ситуацию с пандемией в МО главой Закиром Каидовым, как руководителя удаленного от центра труднодоступного высокогорного Агульского района. Упреждающее согласование действий с соответствующими республиканскими структурами и службами по предупреждению распространения инфекции в муниципалитете, продиктованные чувством патриотизма и заботы о здоровье и благополучии своего малочисленного народа.

2 мая специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России провели в районе дезинфекцию общественных и социальных объектов, мест массового скопления людей. Со спасателями встретился и поблагодарил их за проведенную работу по защите населения от коронавируса Закир Каидов.

Мы все с вами свидетели и того, как при экстренной необходимости, по запросу главы района и главврача, в район два раза за последние две недели прилетел вертолет санитарной авиации для доставки больных в Махачкалу для оказания валифицированной медицинской помощи опытными специалистами.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в районе в целом стабильная и находится под контролем, — говорит главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов, — в ЦРБ создан необходимый запас противовирусных препаратов, имеются в достатке аппараты жизнеобеспечения, средства индивидуальной защиты. Но при этом хочу обратиться к жителям района. Важно помнить, что основным аспектом сохранения здоровья является строгое соблюдение ограничений и режима самоизоляции».

Агульский народ, руководство района выражают огромную благодарность руководству страны, республики за оказанную и продолжающуюся помощь в реализации оздоровительных и социально-экономических задач в районе на сегодня.

А земляков – агульцев, меценатов со стороны, помогавших в трудную минуту району, жителям родных сел, народ будет всегда с благодарностью вспоминать и знать всех поименно. И гласных и негласных.

Абдурахман Манафов