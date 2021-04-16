Дороги Дагестана усвоят больше двух миллиардов рублей

Заседание Президиума Правительственной комиссии по развитию регионов РФ прошло 15 апреля в режиме ВКС. Под руководством зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина был обсужден ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Дагестан на заседании представляли первый вице-премьер Правительства Дагестана Батыр Эмеев и врио минтранса региона Ширухан Гаджимурадов, которые сообщили, что в текущем году на устройство дорожных сетей Дагестана будет вложена более двух миллиардов рублей, из которых 880 миллионов выделит федеральный бюджет только на город Махачкалу. Остальные средства предоставит бюджет региона на реконструкцию более 50 км автодорог регионального значения.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники