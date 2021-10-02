Дорога в горах — артерия жизни

Значение дороги для человека нельзя переоценить. Её практический статус всегда имел высокое положение в перечне приоритетов любого общества. В особенности внимание к состоянию дорожного полотна возросло с появлением автомобильной индустрии.

Современные дороги преимущественно представляют собой асфальтированную платформу приемлемого качества, проложенную с расчётом на интенсивный транспортный поток. На прокладку таких путей из государственной казны расходуются большие средства. Всё же остаются в стране, в частности в регионе, значительные обжитые и даже густонаселённые территории за пределами крупных развитых центров, в которых дороги с нынешними требованиями к их эксплуатации оставляют желать лучшего. Расположенный в северной части Южного Дагестана Агульский район входит в число таких участков. По данным последней переписи, численность населения района составляла чуть более десяти тысяч человек. Учитывая тот факт, что агульцы — один из малочисленных коренных народов Дагестана со своим языком и культурой, в последние несколько десятилетий для улучшения социального положения этого народа и предотвращения в темпе нарастающей убыли населения заметных шагов со стороны правительства республики, на мой непрофессиональный взгляд, принято не было. Многие сферы жизни района, в том числе и инфраструктура, были запущены и пришли в негодность. И состояние дорожной сети лишний раз подтверждает очевидное. В небольшом районе, где компактно уживается основная доля народности агулов, лишённая многих элементов комфортной жизни относительно даже таких же соседних районов, в относительно суровых климатических условиях, позаботиться, взяв под​ объективный контроль, о наличии и среднем качестве районных и сельских дорог — было бы как минимум проявлением соучастия к судьбе этого народа, не говоря уже о долге и обязательствах.

Сегодня же создался легкий контраст в отношении вышесказанного, точнее, он ещё создаётся. В основном, конечно, за счёт реализации проектов в рамках государственных программ по улучшению жизни на селе и качества дорожной сети.

Но, как известно, для освоения определенного бюджета есть множество различных методов, многие из которых направлены на достижение минимального (лишь визуального) эффекта и максимальной экономии выделенных средств в личных целях. Такие одноразовые объекты инфраструктуры перед нами предстают нередко, когда руководители мероприятий по их осуществлению, впадая в крайности эгоизма, ставят личные интересы выше собственной совести и благополучия какого-нибудь края или общества (зачастую родного).

Вернёмся непосредственно к дорогам и положительным изменениям, которые произошли в последние несколько лет и ныне активны в первую очередь в ущелье Магъу-дере, откуда пролегает главная связующая транспортная нить района с остальным внешним миром по земле, далее через Хивский район. Разбитый, продырявленный почти весь, многолетний асфальт постепенно обновляется, придавая неописуемую свежесть той благовидности, которая с избытком заполняет это ущелье. Главный плюс, конечно же, не в этом: по своему прямому назначению — комфортно и безопасно преодолевать расстояние на транспорте, новое полотно будет в гораздо большей мере соответствовать предъявляемым реальностью требованиям.

По известным данным, этот путь и дальше будет обновляться в сторону гор, и есть вполне объективная надежда, что уже в совсем недалёком будущем асфальтированной артерией будут связаны агульцы с соседним Кулинским районом, что во многом улучшит стратегическое положение этих народов.

Говоря о дорогах местного значения, заметную эффективную работу хочу отметить в с. Рича, так как сам проживаю в этом селе и любые перемены, происходящие здесь, наблюдаю и ощущаю лично, чего не сказать о других местных селах. За этот и прошлый год администрация села при весомой поддержке сельского благотворительного фонда «Рича» выполнила большой объем работ по улучшению качества и, соответственно, безопасности дорожной схемы села, расширила и оградила проблемные участки главной въездной дороги в верхнюю его часть, проложила пути к некоторым труднодоступным сенокосным участкам и отремонтировала аварийные мосты. Во многом это стало возможным благодаря активности в этом направлении самого главы администрации с. Рича Гаджирамазанова Наби Магомедовича, который организовывал и сам принимал непосредственное участие практически во всех вышеуказанных работах, ну и, конечно же, сельскому благотворительному фонду, в который ощутимый денежный взнос осуществила семья Саидовых — ныне покойные Амиргамза и Фатимат. Этой семье была посвящена отдельная статья, выходившая на страницах нашей газеты ранее, но, по просьбе главы администрации села Наби Магомедовича, от его лица и от лица всех сельчан намерен ещё раз выразить искреннюю благодарность всей семье Саидовых; тем, кто хоть как-то участвовал или, имея такую возможность, не препятствовал реализации этого благородного дела, последнего​ волеизъявления истративших свой временной ресурс в этом мире путников.

Хасбулат Гамзатов