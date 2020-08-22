Дорога обновляется

Развитие дорожной системы в районе является одним из важнейших стратегических направлений. Для

приведения дорог в хорошее состояние в Агуле проводятся периодически ремонтные работы.

В условиях горного рельефа ремонтные мероприятия любой сложности требуют внимательного отношения из-за особого

рельефа. В середине июля на центральной автомобильной дороге муниципалитета начались капитальные ремонтные работы.

С 14 июля с привлечением спецтехники рабочие приступили к работам по расширению дорожного полотна и укладке нового покрытия. Ремонт охватывает семь километров дороги Мамраш-Ташкапур в районе Араканского моста на сорок четвертом километре автодороги.

Заказчиком данных работ выступает ГКУ «Дагестанавтодор». Подрядная организация, которая занимается выполнением работ, — фирма «Фериде».

Работы ведутся на этом участке уже чуть более месяца и к данному моменту проведен целый комплекс мероприятий: значительно расширено проезжее полотно, улучшено дорожное покрытие и уложен новый асфальт.

Также на участках, склонных к сходам, проведены заградительные работы. Здесь специалисты построили поддерживающие опоры, которые будут препятствовать появлению обрывов на дорогах. Все работы на данном участке планируется завершить до конца ноября этого года.

Алена Магомедова