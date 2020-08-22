Общество

Дорога обновляется

Оставить комментарий

Развитие дорожной системы в районе является одним из важнейших стратегических направлений. Для
приведения дорог в хорошее состояние в Агуле проводятся периодически ремонтные работы.

В условиях горного рельефа ремонтные мероприятия любой сложности требуют внимательного отношения из-за особого
рельефа. В середине июля на центральной автомобильной дороге муниципалитета начались капитальные ремонтные работы.

С 14 июля с привлечением спецтехники рабочие приступили к работам по расширению дорожного полотна и укладке нового покрытия. Ремонт охватывает семь километров дороги Мамраш-Ташкапур в районе Араканского моста на сорок четвертом километре автодороги.

Заказчиком данных работ выступает ГКУ «Дагестанавтодор». Подрядная организация, которая занимается выполнением работ, — фирма «Фериде».

Работы ведутся на этом участке уже чуть более месяца и к данному моменту проведен целый комплекс мероприятий: значительно расширено проезжее полотно, улучшено дорожное покрытие и уложен новый асфальт.

Также на участках, склонных к сходам, проведены заградительные работы. Здесь специалисты построили поддерживающие опоры, которые будут препятствовать появлению обрывов на дорогах. Все работы на данном участке планируется завершить до конца ноября этого года.

Алена Магомедова

Также читают:

Сергей Чеботарёв осмотрел площадь Махачкалы после ...
Завершается голосование по определению целей расхо...
В селе Арсуг Агульского района сгорела школа
В Дагестане молодой человек спас четырех человек, ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *