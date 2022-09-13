Дополнительные рейсы в Бухару по воскресеньям

С 2 октября текущего года рейсы из Махачкалы в Бухару и обратно, будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Redwings.

Текущее расписание рейсов:

— вылет из аэропорта Махачкалы в 08:50 по московскому времени с прибытием в Бухару 13:15 по местному времени (длительность полёта 2 часа 25 минут)

— вылет из Бухары 06:10 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 06:50 по московскому времени (время полёта 2 часа 40 минут)

Билеты можно приобрести в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании.