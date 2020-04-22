Дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет

В связи с пандемией коронавируса, охватившей нашу страну, российские семьи получат дополнительные выплаты на детей до трех лет. Выплаты будут осуществляться из федерального бюджета.

Указанная выплата не уменьшит размер материнского капитала и также не будет учитываться в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Право на получение выплаты имеют семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года.

С апреля по июнь 2020 года деньги будут ежемесячно предоставляться на каждого ребенка до трехлетнего возраста. Для получения выплаты нужно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. направить заявление.

Семьи, имеющие такое право, смогут подать заявление до 1 октября текущего года и получить соответствующие выплаты за все три месяца.