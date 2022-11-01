Домик Петра I в Дербенте стал памятником федерального значения

27 октября приказом № 144041-р Министерства культуры России объект культурного наследия федерального значения «Домик Петра I», 1772 г., зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН).

«Сотрудники Музейного комплекса «Домик Петра I» обратились в Дагнаследие по вопросу проведения историко-культурной экспертизы в отношении памятника для включения его в реестр объектов культурного наследия. Как известно, еще в конце XX в. было обнаружено, что в одном из частных домов Дербента в стену встроены колонны, схожие с теми, которые имелись в архитектурном оформлении Домика Петра I вокруг землянки, в которой останавливался император во время своего Персидского похода (1722-1723 гг.). Однако до исследования дело долго не доходило.

После проведенной экспертизы Дагнаследие направило соответствующие документы для рассмотрения в Министерство культуры России. Добавим, что это знаковое событие произошло в преддверие празднования 300-летия Персидского похода Петра I. Напомним, что на состоявшемся 5-7 июня 2014 г. VII Международном Петровском конгрессе, собравшем представителей 11 стран и России, Дербент был включен в состав Ассамблеи Петровских городов, расположенных не только в России, но и за границей.