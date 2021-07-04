«Дома продолжают возводиться незаконно!» — сообщил Сергей Меликов

На совещании Совбеза Республики Дагестан 2 июля обсуждалось два приоритетных вопроса: градостроительство и обращение с ТКО.

По первому вопросу Сергей Меликов заявил, что те меры, что предпринимались до сегодняшнего дня и постоянные проверки новостроек не решили проблему: незаконное строительство продолжается и количество построенных с нарушениями сооружений продолжает расти.

В рамках обсуждения вопроса переработки ТКО Меликов оценил деятельность Минприроды РД и мэрии города Махачкалы, как неудовлетворительную, с учётом некачественного устранения очага возгорания мусорной свалки около п.Талги в мае.