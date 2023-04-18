Дома братьев Абдулбариевых из Ногайского района, участников СВО ждут новорождённые дочери

Сегодня мы с гордостью говорим о наших земляках, которые служат в рядах специальной военной операции. Среди них — жители села Нариман Ногайского района РД, родные братья Абдулбариевы. Они уехали в зону боевых действий по мобилизации, вместе служат и друг для друга они там, на передовой — опора и поддержка.

Братья Абдулбариевы знают, что дома их ждут родители, жены, родные. В семье Руслана и Ислама недавно родились девочки. Жена Руслана, Азиза работает фельдшером в селе Нариман. В октябре прошлого года она родила девочку, которую назвали Сания. Жена младшего брата Ислама, Амина тоже родила дочку 14 апреля. Её решили назвать Зайнаб. У обоих братьев родились первенцы. Для бабушки и дедушки,конечно, внучки — особенная радость. И, конечно же, отцы тоже радуются пополнению в семьях. Ведь теперь дома их ждут новорождённые девочки. Это ещё большой и весомый повод вернуться домой с Победой.

Источник: Голос степи