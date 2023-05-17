ДОМ.РФ разработает мастер-план Махачкалинской агломерации

Об этом сегодня говорили на встрече гендиректора Института развития в жилищной сфере Виталия Мутко и Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

За счет пожертвования ДОМ.РФ уже проведена системная работа по «перезагрузке» Дербента: разработан мастер-план, внедряется дизайн-код улиц, обновляются общественные пространства.

Виталий Мутко:

«Разработка и последующая реализация мастер-планов для Махачкалы, Каспийска, Дербента повысят качество жизни людей, позволят в полной мере раскрыть потенциал этих городов и при этом сохранить их уникальность и идентичность».

Сергей Меликов:

«Благодаря помощи ДОМ.РФ Дербент стал пионером не только в разработке, но и в реализации современной градостроительной политики в России. В этом же сегодня нуждается и Махачкалинская агломерация, развитие которой методом мастер-планирования позволит в перспективе навести порядок в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительства и архитектуры».