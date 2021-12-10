ДОМ.РФ поддержит региональные ипотечные программы в Дагестане

Врио заместителя Председателя Правительства Манвел Мажонц встретился онлайн с представителями АО «ДОМ.РФ». Стороны обсудили развитие городской среды.

ДОМ.РФ заявил о готовности поддержать региональные ипотечные программы через механизм Единого оператора. Сервис также готов вложиться в развитие туристической инфраструктуры в республике.

Региональная программа льготного ипотечного кредитования на приобретение жилья от застройщиков начнет работать в Дагестане во втором квартале следующего года. По туристическим программам подразумеваются отдельные условия кредитования.