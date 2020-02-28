Долгожитель – в строю

В свои 90 лет житель Покровки – труженик тыла, ветеран труда Хасбулат Исмаилович Омаров не просто бодр, он помогает односельчанам пенсионного возраста в решении разных вопросов как бессменный председатель ветеранской организации на протяжении 34 лет.

В этом году предстоят выборы председателя первички, однако глава Покровского поселения А.А. Куцубин, поздравляя юбиляра, просит его: «Поработайте ещё, Хасбулат Исмаилович, Ваша помощь, опыт, мудрость нам очень нужны! Вы – пример главы семьи как для молодого, так и для старшего поколений, для всех односельчан!»

«Что ж, раз глава просит, поработаем, – отвечает юбиляр. – Глава у нас – особый человек, всех людей знает, всеми делами лично занимается, хотя мог бы и поручить кому-то, такого человека нужно уважить!» По сложившейся в Покровском поселении традиции Алексей Александрович вручил юбиляру подарок от администрации поселения.

Глава поселения был не единственным гостем в доме Омаровых. Поздравить Хасбулата Исмаиловича с 90-летием приехали глава Ленинского муниципального района А.В. Денисов и заместитель председателя районного совета ветеранов С.А. Цабыбин.

Юбиляр, растроганный тёплыми поздравлениями от президента РФ В.В. Путина, администраций района и поселения, совета ветеранов, с благодарностью повторял: «Не ожидал я, что вы приедете. Это приятный сюрприз». – «Мы не могли не приехать к такому человеку – прошедшему войну, ветерану труда, бессменному руководителю ветеранской организации, долгожителю села», – подчеркнул А.В. Денисов.

За 90 лет пройдено немало дорог. Во время Великой Отечественной войны Хасбулат Исмаилович учился в школе селения Амух Агульского района республики Дагестан. Четверых ребят, окончивших семь классов с отличием, в том числе его, оставили вести уроки в начальных классах. Параллельно они заочно окончили Дербентское педучилище.

– Детей тогда было много, классы большие – по 25 человек, – вспоминает ветеран. – Всякие ребятишки учились, были и озорники. Непросто приходилось. Как-то приезжала комиссия из Москвы с инспекцией, но проверку мы прошли.

В 1942 году фашисты стремились пробиться к бакинской нефти. Из 13-15-летних подростков были организованы истребительные отряды для защиты горных дорог. «Попал в такой отряд и я, – рассказывает Х.И. Омаров. – Отряды снабдили оружием – автоматами, станковыми пулемётами, гранатами. Мы жили в лесу, должны были охранять дороги. А они в горах скалистые, страшные. В немецком командовании скоро поняли, что по горным дорогам ни техника, ни войска не пройдут. И отряды распустили».

Х.И. Омаров вернулся к учительству. 25 лет он посвятил этой профессии. Его избирали депутатом, председателем сельсовета, работал Хасбулат Исмаилович и первым секретарём райкома, освобождённым секретарём парткома совхоза «Агульский».

Заслуженный учитель Дагестана и его супруга – Нина Алексеевна, преподаватель русского языка и литературы. Вместе они 64-й год, вырастили троих детей, у них шестеро внуков и шестеро правнуков.

В Покровку супруги приехали вслед за переехавшими сюда детьми. В Дагестане остались два брата, сестра, дочь, многочисленные племянники. Всего в семье пятеро детей, Хасбулат Исмаилович – самый старший. Здесь, в Покровке, он работал диспетчером, заведующим складом, а потом возглавил ветеранскую организацию.

– Главная наша забота – дорога, – обращается ветеран к главе района. – Столько лет бьёмся за неё. Обещают, но до сих пор бездорожье. А ведь если человек заболеет, скорая помощь сюда быстро не приедет. Надо дорогу делать, хочется дожить до этого дня, ведь 90 лет – не шутка. Не думал я, что столько проживу. Наверное, повлияло то, что жил в высокогорных районах, там у нас много долгожителей…

М. Чурзина, корр. «Знамени»

Источник: znamia-leninsk.ru