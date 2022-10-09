Долгожданная встреча

9 месяцев беспокойства и бессонных ночей остались для Гаджиевой Мирвари позади — она наконец встретила своего сына.

Сержант Гаджиев Эльдар, командир отделения связи, находился на линии соприкосновения с первых дней начала специальной военной операции.

Он приехал на короткий отпуск побыть с родными, которых не видел 9 месяцев. Долгих 9 месяцев, полных свиста и грохота разрывающихся снарядов, когда не всегда была возможность даже позвонить своей семье и успокоить близких. А дома его ждали родители, жена и 2 сына. Младшему из них был всего месяц, когда он уехал на СВО.

На видео трогательные кадры его встречи с семьей, приживающей в Кизилюрте.

Добро пожаловать домой, Эльдар!

Пусть Всевышний даст возможность каждой матери вот так встретить и обнять своего сына!