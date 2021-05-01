Докузпаринский район получит финансирование в размере более чем 800 миллионов

Абдулпатах Амирханов побывал в Докузпаринском районе и проинспектировал ряд соцобъектов муниципалитета, дорогу «Магарамкент-Ахты-Рутул», разрушенную из-за паводка и дождей в предыдущем году, ветхие водозаборные сооружения в селе Усухчай, требующий реконструкции канатный мост села Демиркент.По всем направлениям даны поручения. В текущем году Докузпаринский район получит порядка 230 миллионов рублей по республиканской инвестпрограмме. До 2023 года финансирование района в рамках регионального развития составит более 800 миллионов рублей.

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