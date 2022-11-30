Культура

Документальный фильм «Народы России: наследники Ногая» презентовали в Махачкале

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29 ноября в историческом парке «Россия — Моя история» был презентован документальный фильм «Народы России: наследники Ногая». Создателями фильма выступают представители АНО «Лаборатории общественных проектов» из Пятигорска.
Кинолента посвящена истории и современному быту ногайцев. Съемки проходили в четырёх субъектах страны , где проживают представители данного этноса. Презентацию фильма посетили более ста человек.

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