Документальный фильм «Народы России: наследники Ногая» презентовали в Махачкале

29 ноября в историческом парке «Россия — Моя история» был презентован документальный фильм «Народы России: наследники Ногая». Создателями фильма выступают представители АНО «Лаборатории общественных проектов» из Пятигорска.

Кинолента посвящена истории и современному быту ногайцев. Съемки проходили в четырёх субъектах страны , где проживают представители данного этноса. Презентацию фильма посетили более ста человек.