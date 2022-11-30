29 ноября в историческом парке «Россия — Моя история» был презентован документальный фильм «Народы России: наследники Ногая». Создателями фильма выступают представители АНО «Лаборатории общественных проектов» из Пятигорска.
Кинолента посвящена истории и современному быту ногайцев. Съемки проходили в четырёх субъектах страны , где проживают представители данного этноса. Презентацию фильма посетили более ста человек.
Документальный фильм «Народы России: наследники Ногая» презентовали в Махачкале
29 ноября в историческом парке «Россия — Моя история» был презентован документальный фильм «Народы России: наследники Ногая». Создателями фильма выступают представители АНО «Лаборатории общественных проектов» из Пятигорска.