Догазификация проходит в населённых пунктах Дагестана

Оперштаб по газификации провел совещание в режиме ВКС под руководством зампредседателя Правительства РФ Александра Новака. Дагестан представлял зампредседателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц.

На совещании рассмотрен ход реализации поручения Владимира Путина по догазификации населённых пунктов до конца 2022 года на федеральном и региональном уровнях.

По сообщению Манвела Мажонца, в Дагестане заявки на газификации принимаются через портал «Госуслуги», в администрациях муниципалитетов и в эксплуатационных газовых службах.

Стоит отметить, что Дагестан будет обслуживать единый оператор, что позволит модернизировать данную сферу и инфраструктуру.