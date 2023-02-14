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Добровольцы с. Эндирей Хасавюртовского района отправились для выполнения боевых задач в зону СВО

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Глава села Эндирей, общественники и депутаты сельского собрания, торжественно проводили двоих добровольцев села, которые выразили желание принять участие в выполнении боевых задач в зоне СВО.

От имени руководства муниципалитета, добровольцам были даны пожелания достойного выполнения задач по защите интересов Отечества.

«Это осознанное решение, мы не могли оставаться в стороне, когда наша Родина защищает стратегические интересы нашей страны в ходе специальной военной операции на Украине», — сказали добровольцы.

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