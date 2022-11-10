Добровольцы получат статус ветерана боевых действий

Добровольцы СВО получат статус ветерана боевых действий. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

Председатель ГД Вячеслав Володин выступил с инициативой присвоить добровольцам статус ветерана боевых действий. Предложение поддержали депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это справедливое решение, — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки».

Проектом закона предлагается «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции».

Закон вступит в силу с момента опубликования.