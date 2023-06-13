Добровольцы-контрактники из Новолакского района героически сражаются в СВО

Магомедов Камил Гамзатович среди сверстников был примером для подражания. Работал на разных работах. Родители Камиля, Гамзат и Жарият, с детства воспитали сына в духовно-нравственных традициях, приучили к любви и служению Отчизне.

Чтобы отправиться в зону СВО, прошел курсы подготовки добровольцев в Московской области. В мае месяце с одной из сформированных групп уехал для участия в специальной военной операции.

Его брат, Гаджимурад, с самого первого дня начала СВО на Украине находится на передовой линии фронта, для которого спецоперация стала настоящей проверкой на прочность.

Мы гордимся братьями Магомедовыми, да и всеми нашими солдатами, которые сегодня, находясь на передовой, достойно исполняют свой воинский долг, с честью несут службу на благо Отечества. Они героически сражаются за наше мирное небо над головой. И с такими ребятами можно не бояться за будущее страны. Россия в надежных руках!