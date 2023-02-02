Добровольцы из Хасавюрта продолжают пополнять ряды участников СВО

Сегодня в зону специальной военной операции из военного комиссариата по городу Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам отправились 3 добровольца, изъявив желание помочь Отечеству.

Внести свой вклад в защиту Отечества отправились Альберт Отарчиев, Шамиль Магомедов и Адильбей Османов. Проводить добровольцев пришли их родные и близкие.

«Родные отнеслись с пониманием к нашему решению и поддержали нас. Едем отдать долг Родине и защитить ее ценности», — сказали добровольцы.

С напутственными словами к добровольцам от имени главы города обратился его заместитель Арсен Муртазалиев, который пожелал им удачи и скорейшего возвращения домой к своим родным живыми и здоровыми, заверив, что их семьям будет оказана необходимая помощь и поддержка в период отсутствия кормильцев.