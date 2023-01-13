Добровольцы из Хасавюрта отправились на боевое слаживание

Несмотря на то, что Президент России объявил об окончании частичной мобилизации, жители города Хасавюрт изъявили желание добровольно отправиться в зону специальной военной операции, чтобы внести свой вклад в защиту Отечества.

Так, на боевое слаживание отправились Азамат Абдулмуслимов и Темирулан Магомедов. Они отметили, что родные и близкие поддержали их этом в важном решении.

«Такая поддержка очень важна — когда надежный тыл, то и нам легче», — поделились добровольцы.

Провожая добровольцев, представители военного комиссариата г. Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолакского районов провели инструктаж, передали спальные мешки и прорезиненные коврики и пожелали им поскорее вернуться домой с Победой.