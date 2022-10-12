Добровольцы из Гумбетовского района идут защищать мирных людей

Доброволец Магомедшарип Абакаров из Гумбетовского района проходит подготовку в учебном центре г. Владикавказа, чтобы отправиться в зону СВО на Украине. Он обратился с выступлением, в котором раскрыл, что побудило его стать защитником жителей Донбасса, которые 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

«Я – доброволец, мои друзья защищают Родину в специальной операции на Украине. Много дагестанцев принимают участие в этой спецоперации. Хочу быть рядом с ними, помочь им победить неофашизм. В течение 8 лет жителей Донбасса уничтожает фашистский киевский режим, целенаправленно убивают детей, женщин, стариков. Я, как дагестанец, гражданин России, не могу смотреть равнодушно на геноцид жителей Донбасса. Дагестанцы освобождали мир от гитлеровского фашизма. Более тысячи гумбетовцев приняли участие в Великой Отечественной войне. Нам нужно быть достойными памяти великих предков и освободить Украину от неонацизма», – заявил Магомедшарип Абакаров.