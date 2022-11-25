Доброволец Магомедшарип Абакаров прочитал очередное письмо из Гумбета

Доброволец Магомедшарип Абакаров прочитал очередное письмо, которое дошло до воинов, проделав путь из Гумбетовского района до зоны СВО.

Ученики 3-го класса Килятлинской средней школы Гумбетовского района обратились к воинам СВО с теплыми, трогательными письмами в рамках патриотической акции «Письмо солдату». Артиллерист Магомедшарип Абакаров прочитал письмо из Дагестана в школе города Мелитополя.

«Солдат Российской армии. Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. У тебя очень сложная служба, но она очень важна для страны. Спасибо тебе за то, что, рискуя своей жизнью, ты защищаешь нашу мирную жизнь, наше счастливое детство. Очень прошу тебя солдат: сохрани наше мирное небо. Спасибо тебе и твоим товарищам. Тебя здесь ждут и любят. За вами – Россия!» – сказано в одном из писем учащейся Килятлинской СОШ.