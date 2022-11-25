Герои Z

Доброволец Магомедшарип Абакаров прочитал очередное письмо из Гумбета

Оставить комментарий

Доброволец Магомедшарип Абакаров прочитал очередное письмо, которое дошло до воинов, проделав путь из Гумбетовского района до зоны СВО.

Ученики 3-го класса Килятлинской средней школы Гумбетовского района обратились к воинам СВО с теплыми, трогательными письмами в рамках патриотической акции «Письмо солдату». Артиллерист Магомедшарип Абакаров прочитал письмо из Дагестана в школе города Мелитополя.

«Солдат Российской армии. Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. У тебя очень сложная служба, но она очень важна для страны. Спасибо тебе за то, что, рискуя своей жизнью, ты защищаешь нашу мирную жизнь, наше счастливое детство. Очень прошу тебя солдат: сохрани наше мирное небо. Спасибо тебе и твоим товарищам. Тебя здесь ждут и любят. За вами – Россия!» – сказано в одном из писем учащейся Килятлинской СОШ.

Также читают:

Хасавюрт поддержал акцию «Письмо солдату»
Правнук ветерана достойно продолжает дело своего п...
Власти Хасавюртовского района продолжают выездные ...
Сергей Меликов провел оперативное совещание по акт...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.